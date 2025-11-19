Leonardo joga cachaça em bolo e gesto divide internautas: “Sem noção”

Publicada em 19/11/2025 às 10h01
Leonardo voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma cena inesperada durante o “Navio Cabaré 2025”, nesta terça-feira (18). Em um vídeo que viralizou, o cantor aparece pegando uma garrafa de cachaça das mãos de Poliana Rocha, sua esposa, e despejando a bebida sobre um bolo decorado com o tema do cruzeiro. Em tom descontraído, ele ainda brincou: “Quem quiser comer, que coma”. Após o gesto, Poliana cortou o bolo, visivelmente surpresa.
A atitude provocou forte reação online e gerou uma onda de críticas. Usuários chamaram o comportamento do artista de “sem noção”, afirmaram que ele “vive passando do ponto” e até comentaram sobre sua aparência. Houve também quem lamentasse a postura diante da esposa: “Ela tendo que engolir calada”, escreveu um internauta.
Apesar disso, parte do público achou a cena divertida e levou o episódio com bom humor. Muitos elogiaram a espontaneidade da família e disseram que comeriam o bolo “tranquilamente”. Outros afirmaram que pretendem “copiar a moda” e consideraram que o sertanejo apenas “inovou a receita”.
