Leandro Hassum celebra 11 anos de cirurgia bariátrica: “Luta diária”

Publicada em 03/11/2025 às 16h13
O ator e comediante Leandro Hassum, de 52 anos, comemorou neste sábado (1º) os 11 anos da cirurgia bariátrica que realizou em novembro de 2014. Nas redes sociais, o artista compartilhou uma mensagem de gratidão e reflexão sobre a jornada de enfrentamento à obesidade.
“Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é meu segundo aniversário. 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária. Sim, diária. É uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento. Eu comecei com a bariátrica e para mim está funcionando”, escreveu Hassum, destacando a importância do acompanhamento médico e do cuidado contínuo.
O humorista também fez um alerta aos seguidores: “Se você precisa tratar sua obesidade, procure um profissional sério de saúde e cuide-se.”
Durante a publicação, Hassum expressou gratidão à família — esposa Karina, filha Pietra e irmão Bruno — e destacou o apoio do apresentador André Marques, que foi inspiração em sua decisão. “Agradeço ao meu irmãozão que me pegou pela mão e me ajudou — André Marques, te amo. E ao meu médico, Dr. Cid Pitombo, pela competência e carinho constante”, afirmou.
Em entrevistas anteriores, Hassum contou que a transformação de André Marques foi determinante em sua escolha pela cirurgia. “O André foi minha grande inspiração. A gente conversava muito quando era ‘parente de barriga’ sobre nossos medos”, relembrou.
Encerrando sua homenagem, o ator celebrou o próprio esforço: “Seguimos lutando e vencendo. Hoje eu me abraço e me parabenizo. Nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante.”
