Lançamento do Projeto Papai Noel dos Correios emociona público e marca parceria inédita com a Prefeitura de Porto Velho

Em clima de emoção e espírito natalino, o Teatro Banzeiros foi palco do lançamento oficial do Projeto Papai Noel dos Correios 2025, uma das ações sociais mais tradicionais do país. O evento, que aconteceu na manhã de sexta-feira (7), contou com a presença de representantes de diversas instituições e todas as secretarias municipais de Porto Velho.
Neste ano, pela primeira vez, a Prefeitura de Porto Velho é parceira oficial do projeto, que já realizou o sonho de milhares de crianças da capital, inclusive da rede municipal de ensino. Em 2025, 34 escolas municipais serão contempladas, fortalecendo o elo entre educação, solidariedade e cidadania.
A solenidade teve início com a execução dos hinos do Brasil e de Rondônia, interpretados pela banda da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Em seguida, alunos dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade e Som na Leste encantaram o público com apresentações artísticas que trouxeram a magia do Natal ao palco.
O superintendente estadual dos Correios em Rondônia, Lucindo Pereira, destacou a importância social do projeto, que há mais de 30 anos mobiliza voluntários, empresas e instituições para transformar cartas em sonhos realizados. “O Papai Noel dos Correios é mais do que uma campanha é uma corrente de amor e solidariedade que conecta corações. Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, temos certeza de que este será um Natal ainda mais especial para nossas crianças”, afirmou o superintendente.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, ressaltou a alegria da parceria e o impacto do projeto no ambiente escolar. “Para nós, é uma grande honra participar dessa iniciativa. As cartas escritas pelos alunos expressam esperança, inocência e sonhos que merecem ser valorizados. Ver o brilho nos olhos das crianças é o verdadeiro sentido do Natal”, disse o secretário.
O ponto alto do evento foi a chegada triunfal do Papai Noel dos Correios, que surgiu ao som de aplausos e encantou crianças e adultos. Sorridente, o bom velhinho cumprimentou o público e fez um convite especial: “Participem dessa grande festa de amor. Juntos, podemos espalhar a magia do Natal por toda Porto Velho”, frisou.
O lançamento foi marcado por emoção, músicas natalinas e muitos sorrisos. O clima de confraternização tomou conta do teatro, refletindo o verdadeiro espírito natalino: solidariedade, união e esperança.
A campanha segue agora para as secretarias municipais e demais parceiros que poderão ser adotadas por padrinhos voluntários e entregar os presentes até o dia 10 de dezembro. Com a parceria entre os Correios e a Prefeitura de Porto Velho, o Natal de 2025 promete ser inesquecível para centenas de famílias e crianças da rede pública de ensino.
