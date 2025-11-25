Laerte Gomes participa de solenidades no Tribunal de Justiça de Rondônia e representa o Poder Legislativo estadual

Publicada em 25/11/2025 às 10h40
O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Laerte Gomes (PSD), participou na sexta-feira (24), no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), de duas solenidades de grande relevância para o Judiciário e para o estado. Pela manhã, o parlamentar esteve presente na cerimônia de posse da juíza Inês Moreira da Costa, promovida ao cargo de desembargadora na sessão do último dia 3, pelo critério de merecimento. A ascensão da magistrada ao segundo grau atende à ação afirmativa de gênero instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa ampliar o acesso de mulheres aos tribunais, fortalecendo a representatividade feminina no Poder Judiciário.
Representando o Poder Legislativo, Laerte Gomes destacou a importância da promoção. Segundo ele, a chegada de novas desembargadoras reforça a pluralidade e contribui para o aperfeiçoamento da Justiça rondoniense.
Ainda no Tribunal de Justiça, o deputado acompanhou a solenidade de transmissão temporária do cargo de governador do estado ao presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho. A posse como governador interino ocorre conforme previsto na Constituição estadual, diante da viagem simultânea do governador Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves.
Como vice-presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes representou oficialmente o Poder Legislativo nas duas agendas institucionais, reforçando a harmonia entre os poderes e a importância do diálogo permanente para o fortalecimento das instituições públicas em Rondônia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos) encontra-se em viagem.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!