Laerte Gomes leva Projeto

O deputado Laerte Gomes (PSD), acompanhado do coordenador do projeto há mais de 30 anos, Cleberson de Oliveira, conhecido como “Biro-biro”, participaram com entusiasmo desta iniciativa. Eles acreditam que o esporte ajuda a ensinar disciplina e valorizar a prática esportiva, sempre lembrando da importância dos estudos para o futuro das crianças.
O projeto “Bom de bola, melhor na escola” oferece atividades de futebol e recreação para crianças e adolescentes que se destacam na escola. Ele acontece na Escola Tupã, que fica no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná. A ideia é juntar o aprendizado esportivo com um incentivo à educação, ajudando os jovens a terem mais chances de um futuro melhor.
Biro-biro sempre foi apaixonado pelo esporte e atua como técnico de futebol, especialista em categorias de base, e reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há mais de vinte anos, tendo uma grande bagagem profissional nesta área, sendo referência na região central do estado.
O objetivo principal do projeto é mais do que incentivar a prática do futebol, ele também busca incorporar ensinamentos educacionais na formação dos participantes. Com as aulas de futebol, Laerte Gomes quer estimular valores como disciplina, trabalho em equipe e a importância dos estudos. Além disso, os estudantes que se destacarem nas partidas terão a chance de melhorar seu desempenho escolar, criando assim um ciclo positivo de aprendizado e crescimento pessoal.
Laerte Gomes acredita que, ao receberem apoio tanto no esporte quanto na educação, esses jovens podem sonhar mais alto e conquistar novas metas, mudando o rumo de suas vidas. Ele agradeceu aos parceiros do projeto, ao prefeito Affonso Cândido, aos vereadores Wesley de Brito e Licomédio, à diretora da Escola Tupã, Rosana Cisconetti, pela acolhida calorosa, e a todos que participaram.
