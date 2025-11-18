Laerte Gomes garante R$ 1,7 milhão para Nova União em apoio ao setor agrícola

Publicada em 18/11/2025 às 15h46
Valor foi viabilizado integralmente por meio de uma emenda parlamentar de autoria do mandato do deputado (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou, nesta terça-feira (18), o empenho de R$ 1,7 milhão que será destinado à Prefeitura de Nova União. O recurso foi viabilizado integralmente por meio de uma emenda parlamentar de autoria do mandato do deputado.
O valor tem como finalidade principal a aquisição de implementos agrícolas, um investimento estratégico que visa fortalecer o trabalho no campo e impulsionar o desenvolvimento econômico do município. A iniciativa busca dar um suporte direto aos produtores rurais, melhorando a infraestrutura e a capacidade produtiva da agricultura familiar local.
“Nossa missão é trabalhar para que os recursos cheguem na ponta, onde realmente fazem a diferença. O agronegócio é a espinha dorsal da economia de Nova União e, ao investirmos em implementos agrícolas, estamos investindo em mais produtividade, renda e qualidade de vida para quem vive no campo”, afirmou Laerte Gomes.
A destinação do valor atende a um pedido unificado e articulado das lideranças de Nova União, como o prefeito João Levi, o Vice-Prefeito Pastor Onézio, além dos vereadores Dida, Isabela Madeiro, Neguinho, Eneas Andrade e Neto Serrano.
“Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto. A articulação do prefeito João Levi, do vice Pastor Onézio e de todos os vereadores parceiros, foi fundamental para identificarmos essa demanda prioritária. É essa união de esforços que permite concretizar ações que transformam a vida dos moradores de Nova União”, concluiu o parlamentar.
A expectativa é que, com a confirmação do empenho, o processo de aquisição dos implementos seja iniciado o mais breve possível pela gestão municipal, gerando um impacto positivo imediato no setor agrícola da região.
Foto: Rafael Oliveira
