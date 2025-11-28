Laerte Gomes destina R$ 342 mil para aquisição de ambulância Tipo C em Guajará-Mirim

Publicada em 28/11/2025 às 14h10
O parlamentar reafirmou sua disposição em continuar colaborando com o fortalecimento dos serviços públicos da região (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), em parceria com o vereador de Guajará-Mirim, Joaquim Pinheiro, confirmou o empenho de R$ 342 mil destinados à aquisição de uma ambulância Tipo C, veículo equipado para garantir maior segurança e suporte no transporte de pacientes.
O recurso, encaminhado por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, representa um importante reforço para a estrutura da saúde pública municipal. A nova ambulância possibilitará atendimento mais ágil, eficiente e humanizado para a população, especialmente em situações de urgência e emergência.
Esta é a primeira ambulância destinada por Laerte Gomes ao município, marcando mais um passo na construção de uma parceria sólida e comprometida com as necessidades de Guajará-Mirim. O parlamentar destacou a importância da iniciativa e reafirmou sua disposição em continuar colaborando com o fortalecimento dos serviços públicos da região.
“Nosso objetivo é ampliar as ações que contribuam para o bem-estar da população. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas outras iniciativas voltadas para melhorar a vida dos guajaramirenses”, afirmou o deputado.
Com o recurso empenhado, a prefeitura poderá agora dar andamento ao processo de aquisição do veículo, que deverá ampliar o atendimento prestado pelo sistema de saúde municipal.
