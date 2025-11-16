Laerte Gomes assegura liberação de R$ 1 milhão para acelerar cirurgias gerais em Espigão do Oeste

Publicada em 16/11/2025 às 09h30
A saúde de Espigão do Oeste acaba de dar um passo importante. Já está na conta da Prefeitura Municipal o recurso de R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado Laerte Gomes. O valor será utilizado na realização de cirurgias gerais, fortalecendo a rede de atenção à saúde e garantindo mais rapidez e qualidade no atendimento aos moradores do município.
O deputado destacou que a liberação do recurso chega em um momento muito esperado, principalmente por quem já está com os encaminhamentos prontos, aguardando por um procedimento há meses. “Muita gente estava preocupada e ansiosa, esperando uma cirurgia importante. Agora, com esse recurso já disponível, essas pessoas têm a segurança de que não vão mais enfrentar uma longa espera para realizar o procedimento necessário”, afirmou.
A conquista é fruto de uma parceria sólida e eficiente com lideranças comprometidas com a população. A demanda foi apresentada pela vereadora Nadja Lagares e pelo assessor Décio Lagares, que trabalham lado a lado com o deputado na busca por avanços concretos para Espigão do Oeste. “Quando existe responsabilidade e união, os resultados chegam. A vereadora Nadja e o Décio são parceiros dedicados, sempre atentos às necessidades da comunidade”, reforçou o parlamentar.
Com essa liberação, o deputado reafirma seu compromisso em fortalecer a saúde pública e garantir mais dignidade e qualidade de vida aos rondonienses que dependem do serviço público de saúde.
