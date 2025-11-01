Justin Bieber assiste a pegadinhas do Silvio Santos e diverte fãs brasileiros em live

Publicada em 01/11/2025 às 11h23
Justin Bieber surpreendeu os fãs do Brasil ao transmitir, na noite de quinta-feira (30), uma live em que assistia a pegadinhas do Programa Silvio Santos. O cantor canadense, acompanhado de amigos, exibiu os vídeos clássicos do SBT em um telão enquanto interagia com o público.
O momento viralizou nas redes sociais, especialmente quando Bieber reagiu à famosa pegadinha da “menina fantasma no elevador”, exibida originalmente em 2011 e considerada uma das mais icônicas da TV brasileira. O vídeo acumula milhões de visualizações no YouTube e voltou a circular com a repercussão da transmissão.
Durante a live, internautas brasileiros lotaram os comentários. “O vídeo todinho em português!”, escreveu um fã. “Aqui é Brasil!”, comemorou outro. Já uma seguidora reagiu: “Chocada com as pegadinhas do Silvio Santos”.
Na noite anterior, Bieber já havia demonstrado carinho pelo país ao aparecer com uma camiseta com a palavra “Brasil” durante outra transmissão, chegando a perguntar se havia fãs brasileiros acompanhando. O cantor mantém uma relação próxima com o público do país desde 2011, quando realizou shows em São Paulo e no Rio de Janeiro e elogiou a energia dos fãs.
