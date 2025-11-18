ELEIÇÕES 2022

Justiça Eleitoral garante de vez Marcos Rocha e Sérgio Gonçalves no comando de Rondônia

Julgamento desta segunda-feira encerra o último recurso contra governador e vice de Rondônia e destaca a atuação do advogado Nelson Canedo, no mesmo período em que a Corte analisou a cassação dos governadores do Rio de Janeiro e de Roraima