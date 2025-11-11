Justiça de Rondônia enquadra empresas aéreas, o confuso e perigoso trânsito de Porto Velho, disputa pelo Senado tem Sílvia Cristina, Acir e Rogério à frente

Publicada em 11/11/2025 às 14h00
Senado – Circulam em sites e redes sociais pesquisa do Instituto Phoenix, do experiente Juvenil Coelho, realizada na última semana em 37 dos 52 municípios de Rondônia, consultando a população sobre a preferência de nomes para as duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Como Confúcio já disse, publicamente, em mais de uma oportunidade, que é pré-candidato a governador, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos, antes de se eleger senador, na pesquisa se destacaram a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, Marcos Rogério e o ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT. A ex-senadora Fátima Cleide, do PT, também aparece entre os mais bem votados, mas seu projeto político seria bem diferente do que se tem comentado.
Aéreas – Desde julho/agosto de 2023 que as empresas aéreas Azul, Gol e Latam reduziram de forma abrupta os voos comerciais a Rondônia. A alegação das companhias seria devido ao excesso de judicialização, como se os usuários, que são obrigados adiarem compromissos, perderem negócios, conexões, compromissos, devido aos atrasos e cancelamentos de voos pelas aéreas. A impressão é que os passageiros são culpados pela falta de compromisso das empresas. A Azul chegou a alegar, em passado recente, publicamente, que os cancelamentos ocorriam devido ao “elevado índice de judicialização no Estado, o mais alto do Brasil, o que aumenta o custo da operação na região”. Até parece, que o processo judicial seria um abuso da Justiça, ou que os passageiros, mesmo prejudicados têm que se calar e não buscar seus direitos judiciais.
Aéreas II – Esta semana o Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia determinou que as companhas Azul e Gol mantenham em Rondônia, índices de atraso e cancelamentos de voos compatíveis com a média nacional, porque Estado está recebendo tratamento desigual em relação a outro. A decisão teve como base relatório do Instituto Escudo Coletivo, parte interessada na ação, que constatou, que em determinados períodos os índices de cancelamento dos voos em Rondônia chegavam a ser 450% superiores à média nacional. Com a sentença as empresas são obrigadas, agora por força da justiça, a adequar seus indicadores de pontualidade e regularidade, apresentar provas documentais quando ocorrer cancelamentos acima da média nacional, sob pena de multa. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) há tempos deveria liberar o espaço aéreo de Rondônia a empresas estrangeiras, para que haja concorrência, opções de voos.
Trânsito – É dos mais elevados o índice de acidentes de trânsito em Porto Velho. Na maioria deles tem motocicletas envolvidas. O Pronto Socorro João Paulo II, atende toda a demanda da capital, que não tem um PS municipal. Cerca de 70% dos atendimentos são de pessoas acidentadas com motocicletas provocando superlotação e dificultando os trabalhos emergenciais. Em vários pontos de estrangulamento no trânsito a prefeitura realizou obras importantes, como nas rotatórias das avenidas Chiquilito Erse-Tiradentes, e Jorge Teixeira-Imigrantes (BR-319) que facilitaram a circulação dos veículos, que vão virar à direita, que está (ou estaria) sempre livre. Ocorre que boa parte dos “motoristas”, para, outros em frente atrapalhando o fluxo. Os locais deveriam ter agentes para organizar a circulação de veículos, mas não tem e em várias ocasiões o trânsito, moroso e engarrafado.
Trânsito II – Outro problema sério é o trânsito de veículos pesados (caminhões, carretas, bitrens, treminhões) que transportam grãos (soja, milho, café) e carne de gado para exportação pelo porto de Porto Velho, no Rio Madeira. Em períodos de safras cerca de 2,5 mil veículos pesados circulam no trecho Vilhena a Porto Velho, com cerca de 700 km, além de os carros de passeio e motocicletas. Os caminhões que transportam grãos descarregam no porto graneleiro e, quase a totalidade, retornam vazios, batendo carrocerias para o interior do Estado e parte do Mato Grosso, pois os produtores rurais utilizam o Madeirão para exportar grãos. Na volta, todos têm que trafegar do porto até a Jorge Teixeira pela Imigrantes. Cerca de 100 metros antes da Jorge Teixeira tem uma rua, mão única, à direita, que possibilita o acesso à Jorge Teixeira, mais à frente, sem a necessidade de passar pela rotatória, mas a placa indicativa é de difícil visão, além de confusa e, a maioria dos motoristas não utiliza o atalho. Por que não colocar agentes de trânsito para orientar, inclusive no porto, ao menos durante um período. Com certeza o fluxo seria muito mais eficiente e menos perigoso.
A informação é de fonte segura e merece credibilidade. A ex-senadora Fátima Cleide, uma das lideranças do PT no Estado, deverá concorrer a cargo eletivo nas Eleições Gerais de 2026, mas não os que estão sendo comentados, Senado ou Câmara Federal +++ A pessoa garante, que Fátima disputará às eleições, mas à Assembleia Legislativa (Ale). O PT tem hoje, somente um representante na Ale-RO, Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná, que se prepara para a reeleição, até com certa tranquilidade, pelo bom trabalho que realiza +++ Entendem as lideranças petistas, que Fátima e Cláudia, candidatas, seria a garantia de duas vagas, além de enormes possibilidades mais um nome, elegendo três estaduais. Quem viver verá... +++ O PT está mesmo necessitando se reerguer em Rondônia, pois Cláudia é a única petista eleita no Parlamento Estadual. Em Porto Velho, o partido não elegeu nenhum dos 23 vereadores e não tem representantes no Congresso Nacional, Senado e Câmara +++ +++ É possível um servidor (comissionado ou concursado) contratado pelo Estado ficar três meses para receber os salários! Se a documentação está em dia, o servidor trabalhando, por que o salário só é pago, após três meses? +++ Será que o governador Marcos Rocha (UB) e o chefe da Casa Civil, Elias Rezende sabem disso? Se não sabiam agora estão sabendo, pois é no mínimo é uma insensatez dos “competentes” (i)responsáveis pela área de Recursos Humanos, que de humanos não têm nada.
