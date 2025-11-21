Jovens rondonienses fazem história com recorde e desempenho técnico nas Paralimpíadas Escolares 2025

Publicada em 21/11/2025 às 10h32
Rondônia participou das disputas de 400 metros, 60 metros, arremesso de peso e lançamento de disco, alcançando medalhas e confirmando um recorde nacional, reforçando o trabalho pedagógico e esportivo desenvolvido pela Seduc
A delegação de Rondônia obteve resultados expressivos na quinta-feira (20), durante as provas de atletismo das Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O estado participou das disputas de 400 metros, 60 metros, arremesso de peso e lançamento de disco, alcançando medalhas e confirmou um recorde nacional, reforçando o trabalho pedagógico e esportivo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
Entre os destaques do dia, a estudante-atleta Aline Luíza, de 13 anos, de Buritis, estabeleceu novo recorde nacional no arremesso de peso na categoria destinada a atletas com deficiência intelectual, consolidando seu nome como uma das principais promessas do paradesporto escolar do país. Também emocionou a participação de Letícia Vitória, de 11 anos, de Guajará-Mirim, que viajou pela primeira vez para fora do município e estreou nas Paralimpíadas Escolares competindo em arremesso de peso e corrida de 60 metros, demonstrando evolução técnica e grande potencial.
Além delas, representaram Rondônia: Evelyn Vitória, 15 anos, de Ariquemes, medalha de ouro nos 400 metros; Sara Stefany, 16 anos, de Porto Velho, medalha de bronze no lançamento de disco; Larissa de Paula, 17 anos, de Vilhena, nos 400 metros; e Matheus Eduardo, 16 anos, de Vilhena, medalha de ouro no arremesso de peso, garantindo sua segunda medalha na competição.
As participações reforçam o compromisso das escolas estaduais e instituições parceiras na formação esportiva e inclusiva dos estudantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados alcançados mostram a força dos nossos estudantes e o impacto do esporte como ferramenta de transformação. “Cada atleta representa o estado com honra e determinação e, Rondônia se orgulha das suas conquistas em cada disputa”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, ressaltou o papel da escola na revelação de talentos. “Essas conquistas reforçam a importância do trabalho pedagógico integrado ao esporte. Quando o estudante tem oportunidade, apoio e orientação, ele se desenvolve e descobre potencialidades que mudam sua trajetória.”
As Paralimpíadas Escolares são o maior evento mundial para estudantes com deficiência, reunindo representantes de todos os estados brasileiros em competições que promovem inclusão, desenvolvimento esportivo e integração entre jovens de 11 a 18 anos, fortalecendo o movimento paralímpico escolar no país.
