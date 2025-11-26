Jovem é encontrado agonizando na rua depois de levar tiros na zona sul

Publicada em 26/11/2025 às 09h45
Na noite desta terça-feira, um jovem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Israel, no bairro Novo Horizonte, Zona Sul de Porto Velho. O crime ocorreu enquanto o rapaz transitava pela via e acabou sendo surpreendido por dois ocupantes de uma motocicleta.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, os suspeitos estavam em uma moto e, ao se aproximarem da vítima, o carona sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção ao jovem. A vítima ainda tentou correr para escapar da ação criminosa, mas foi atingida e caiu no meio da rua.
Após os tiros, a dupla fugiu rapidamente, tomando rumo ignorado. Moradores relataram que tudo aconteceu em poucos segundos.
O irmão da vítima, que estava em casa, ouviu os disparos e correu para a rua, encontrando o jovem agonizando no chão. Desesperado, ele pediu ajuda aos vizinhos, que prontamente auxiliaram no socorro. A vítima foi colocada em um carro particular e levada às pressas para a emergência do Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico imediato.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no local. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a motivação e a autoria da tentativa de homicídio.
