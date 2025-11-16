Jovem é alvejado com cinco tiros em Ouro Preto do Oeste

Publicada em 16/11/2025 às 09h30
Na tarde deste sábado (15), por volta das 13h00, moradores do Jardim Novo Horizonte viveram momentos de pânico quando Rael de 20 anos, morador da região, foi atingido por vários tiros na Avenida Duque de Caxias, Em Ouro Preto do Oeste.
Segundo relatos de vizinhos, dois homens em uma moto prata passaram pelo local e efetuaram cerca de cinco disparos contra a vítima. Rael caiu no chão logo após ser atingido e ficou gravemente ferido, perdendo muito sangue e apresentando perfurações pelo corpo.
A equipe do SAMU foi chamada rapidamente e encontrou o rapaz ainda com sinais vitais. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levado com urgência ao Hospital Municipal.
A Polícia esteve presente para registrar os fatos, recolheu um projétil encontrado na área e ouviu moradores que viram a dupla fugindo em direção à Rua Goitacazes.
O caso deixou a comunidade assustada e reforçou a sensação de insegurança na região. As investigações agora seguem com a Polícia Civil para identificar os responsáveis pelo ataque.
