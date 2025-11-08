Jojo Todynho se pronuncia após confusão em faculdade: “Oportunista”

Publicada em 08/11/2025 às 08h32
Jojo Todynho afirmou nesta sexta-feira (7) que não houve agressão na confusão registrada em sua faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. O caso foi parar na polícia, mas, segundo a artista, tudo se tratou apenas de uma discussão acalorada com um colega de turma.
De acordo com a cantora, o desentendimento ocorreu na última quarta-feira (5) e envolveu um estudante identificado como Arnaldo. “Ele me xingou e eu o respondi. O mesmo, de forma maldosa e oportunista, foi para a delegacia narrar que foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que fez”, explicou.
Jojo ressaltou que há testemunhas, entre elas a professora responsável pela aula. Ela também negou que o episódio possa comprometer sua vida acadêmica. “Uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade. Até porque eu sou uma ótima aluna, tenho ótimas notas”, afirmou.
Durante o pronunciamento, a artista aproveitou para denunciar o comportamento do colega. “Semana passada, esse mesmo querido faltou com respeito a uma senhora dentro de sala de aula. Ele não teve coragem de fazer o mesmo com os homens. Acredito que ele só tem língua para falar com mulher”, declarou.
Por fim, Jojo enviou um recado sobre respeito e limites. “O meu pai, que me colocou no mundo, nunca gritou comigo. Como é que um homem na rua, que eu não conheço, vai me faltar com respeito? Seja homem, seja mulher, coloque as pessoas no seu devido lugar. Não invada o meu espaço, que eu não vou invadir o seu”, concluiu.
