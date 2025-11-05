Jojo Todynho recusa luta com MC: “Estou em outro patamar da minha vida”

Publicada em 05/11/2025 às 15h23
A cantora Jojo Todynho respondeu publicamente ao convite feito por MC Bob Anne para uma luta de boxe. Em vídeos nas redes sociais, a intérprete de “Que Tiro Foi Esse” afirmou que não pretende participar desse tipo de disputa e aproveitou o momento para mandar recados diretos à funkeira, destacando que está em outra fase da carreira.
“Olha pra mim! Já estou em outro patamar da minha vida. Tenho mais o que fazer, bebê. E pelo que eu estou vendo, na mídia você não está, porque se estivesse, você não estaria com tempo para me desafiar a lutar”, declarou Jojo.
A artista ressaltou que está focada em novos projetos e compromissos profissionais, afirmando que prefere dedicar seu tempo ao trabalho. “Vai fazer outra música pra bombar de novo. Faça igual a mim, se dedique à sua vida. O tempo que você tá aí preocupada, você tinha que estar no estúdio”, disse.
Jojo ainda afirmou que a fase de polêmicas e disputas já passou. “Agora é só colher os frutos do meu hit ‘Que Tiro Foi Esse’, que me rende muito até hoje. Cuida da sua vida. Beijo, gatinha, desafia outra pessoa, porque comigo não vai rolar”, finalizou.
Após a declaração, Bob Anne voltou às redes e renovou o convite para o confronto, o que gerou novas trocas de ironias entre as duas artistas.
EITA! MC Bob Anne chama Jojo Todynho para luta e leva fecho da influenciadora. pic.twitter.com/L2IErUVlos — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) November 5, 2025
