Jojo Todynho fala sobre anabolizantes e afirma: “Bariátrica não faz milagre”

Publicada em 13/11/2025 às 15h13
Jojo Todynho voltou às redes sociais nesta quinta-feira (13) depois de causar grande repercussão ao admitir, um dia antes, que utiliza testosterona como parte de sua rotina de treino. A influenciadora explicou que o hormônio é aplicado para potencializar resultados, mas reforçou que seu processo de transformação física não se resume ao uso de estimulantes.
No novo vídeo, Jojo destacou que sua mudança corporal é fruto de constância: “Bariátrica e plástica não fazem milagre”, escreveu. Ela afirmou que o verdadeiro progresso está ligado à disciplina e à dedicação diária, e que procedimentos estéticos não substituem compromisso com o treino.
A influenciadora se submeteu à cirurgia bariátrica em agosto de 2023, quando pesava cerca de 160 kg. Desde então, ela adotou um novo estilo de vida e já eliminou quase 90 kg, chegando atualmente aos 79 kg.
