Jojo Todynho é acusada de atrapalhar e xingar alunos em faculdade do Rio

A cantora e influenciadora Jojo Todynho, de 28 anos, voltou a ser notícia após se envolver em uma nova confusão na faculdade Estácio de Sá, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde cursa Direito. Um colega de classe registrou boletim de ocorrência, e a Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (7), que investiga o caso.
Segundo a corporação, “diligências estão em andamento para esclarecer os fatos”. A apuração está sob responsabilidade da 32ª DP (Taquara). A instituição de ensino foi procurada, mas ainda não se pronunciou oficialmente.
Em nota, o advogado da artista, José Estevam Macedo Lima, afirmou que adotará as medidas cabíveis contra o autor do registro policial. “Diante da tentativa indevida de criminalizar a vítima e de utilizar o sistema de justiça para autopromoção, a defesa promoverá medidas legais pelos crimes de denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime”, declarou.
De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a confusão ocorreu na última quarta-feira (5), durante um simulado da disciplina de Direito Empresarial. Jojo e alguns colegas teriam feito barulho, o que levou a professora e outros alunos a pedirem silêncio. Incomodada, a cantora teria reagido com palavrões e ofensas, como “vai se f****”. Um dos estudantes, sentindo-se ofendido, procurou a polícia para registrar o caso.
Colegas da turma relataram que reclamações sobre o comportamento da campeã de A Fazenda 12 já haviam sido levadas à coordenação do curso, mas que professores evitam se envolver por manterem vínculos pessoais com a aluna.
