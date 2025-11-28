Jogos Internos do Batalhão Rondon 2025 marca início das comemorações dos 43 anos

Publicada em 28/11/2025 às 15h09
O 1º Batalhão de Polícia Militar, unidade pioneira da Polícia Militar do Estado de Rondônia, carrega em sua trajetória mais de quatro décadas de dedicação, tradição e compromisso com a segurança pública. Fundado como o primeiro elo institucional da PMRO, o Batalhão Rondon consolidou ao longo dos anos uma história marcada por grandes missões, evoluções organizacionais e por sua participação ativa no desenvolvimento da capital e do estado.
Em 2025, ao celebrar seu 43º aniversário, o 1º BPM inicia oficialmente um período comemorativo especial, que se estenderá até o dia 12 de dezembro, reunindo ações que vão além do campo esportivo e que enaltecem a memória, os valores e a identidade da Unidade.
Na manhã desta terça-feira, a partir das 8h, o 1º BPM realizou a solenidade de abertura dos tradicionais Jogos Internos do Batalhão Rondon 2025, que marcam o início oficial das comemorações do aniversário da Unidade. O evento reuniu equipes policiais e militares, com representações das comunidades da capital, de unidades especializadas e também de efetivos do interior, fortalecendo o espírito de confraternização e integração institucional.
Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi o acendimento da Pira dos Jogos, feito com a tocha simbólica que representa a luz, a energia e o espírito competitivo saudável. O gesto solene destacou-se como o ápice da abertura, simbolizando a união entre valores militares, tradição esportiva e o orgulho de pertencimento ao Batalhão Rondon.
Modalidades e equipes participantes
A edição 2025 dos Jogos Internos traz uma programação esportiva diversificada, contemplando modalidades como:
Futebol Society
Tênis de Mesa
Xadrez
Cabo de Guerra
Car Push
Tiro Policial
Vôlei
Entre outras modalidades de integração
As disputas serão realizadas entre seis equipes, formadas por representações das Subunidades, setores administrativos e expediente do 1º BPM, além da participação especial do Comando Regional de Policiamento I (CRP-I), convidado a integrar o evento como forma de fortalecer ainda mais o espírito de camaradagem entre as unidades.
A equipe com melhor desempenho acumulado ao longo das competições receberá, no dia 12 de dezembro, uma premiação especial como reconhecimento ao comprometimento, ao esforço coletivo e ao destaque alcançado dentro das atividades esportivas.
Celebração, união e valorização da tropa
Os Jogos Internos se consolidam como uma forma saudável, motivadora e simbólica de celebrar o aniversário do Batalhão. Por meio do desporto, promove-se união, integração, qualidade de vida e espírito de competição, características essenciais na rotina militar e fundamentais para o fortalecimento dos laços institucionais.
Assim, o 1º Batalhão de Polícia Militar inicia mais um capítulo de sua história, celebrando 43 anos de conquistas, tradição e energia, renovando o compromisso de manter viva a identidade do Batalhão Rondon e reforçando o orgulho de seus integrantes.
“Que esta edição dos Jogos Internos inspire ainda mais fraternidade, espírito de corpo e valorização humana entre todos os participantes, marcando de forma especial o início das comemorações de mais um ano histórico da Unidade” disse o Comandante do Batalhão Rondon, Tenente-Coronel Miranda.
Imagens e texto: P5 do 1° BPM
Comentários
Seja o primeiro a comentar!