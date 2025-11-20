Publicada em 20/11/2025 às 10h45
A bola rola para o Rondoniense Feminino a partir do dia 29 de novembro, o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa vai receber todos os jogos da competição. A primeiro partida entre Rondoniense Social Clube e Brazuca acontece dia 29 a partir das 16h. No dia seguinda, domingo 30 de novembro entram em campo as equipes do Sport Genus e do Itapuense, time feminino do município de Itapuã do Oeste estreante em competições oficiais da FFER.
Abrindo a segunda rodada no dia 6 de dezembro, jogam Brazuca e Sport Genus a partir das 8h30, no dia 7 de dezembro a partir das 16h jogam Itapuense e RondoniensMe Social Clube. Fechando a primeira fase da competição no dia 10 de dezembro as 16h Brazuca e Itapuense.
Após as partidas da primeira fase, os clubes melhores classificados na tabela, que somarem mais pontos fazem a final da competição, que deve ocorrer no final de semana seguinte, dia 13 ou 14 de dezembro.
