Jogos da volta do Desafio Rondônia Acre, acontecem hoje em Rio Branco

Publicada em 03/11/2025 às 14h22
Os jogos da volta do Desafio Rondônia Acre acontecem hoje no estádio Florestão, as primeiras seleções a entrar em campo, são das categoria sub-15, a partir das 16h, logo após as 18h jogam as seleções sub-17.
As primeiras partidas aconteceram no fim de semana em Porto Velho, no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, o confronto ficou equilibrado com uma vitória para cada Estado, a Seleção de Rondônia venceu de virada por 2 a 1 na categoria sub-15, mas na categoria sub-17 a Seleção do Acre aproveitou bem a vantagem de um jogador a mais, após um primeiro tempo equilibrado, no início da segunda etapa com um jogador a menos, a Seleção do Acre venceu por goleada por 4 a 0.
As duas partidas serão transmitidas ao vivo no canal oficial da FFER no Youtube. Os jogos do Desafio Rondônia Acre, é fruto de uma parceria entre as Federações de Rondônia e Acre, entre os presidentes Heitor Costa e Adem Araújo.
