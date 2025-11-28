Jogo das Celebridades agita Extrema e União Bandeirantes; primeiro distrito a receber partida

Publicada em 28/11/2025 às 11h18
Neste final de semana, os distritos porto-velhenses de União Bandeirantes e Extrema de Rondônia irão receber o Jogo das Celebridades, evento esportivo que traz à região grandes nomes que marcaram época no futebol brasileiro.
Entre os atletas confirmados estão Marcelinho Paraíba, ídolo de diversos clubes do país; Ronaldo Angelim, eterno herói do título brasileiro do Flamengo em 2009; Sorato, ex-Vasco e campeão brasileiro; Oséias, destaque por Palmeiras e Cruzeiro; e Neto Carnaúbas, reconhecido por seu trabalho em projetos sociais ligados ao esporte.
O primeiro distrito a receber a partida será União Bandeirantes, com o jogo marcado para esta sexta-feira (28), às 18h30, na Chácara do Ney. Já no sábado (29), o evento segue para Extrema, onde a bola rola às 9h, no Campo do Guarani.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Lazer e Cultura de Porto Velho, Paulo Moraes, além do espetáculo em campo, o evento tem como missão incentivar o esporte, aproximar a comunidade de grandes nomes do futebol e integrar os distritos às ações esportivas promovidas pela Prefeitura.
“Os distritos de nossa Porto Velho contam com uma atenção especial da Semtel no que diz respeito ao acesso dessa população aos serviços de esporte, cultura e lazer oferecidos pela municipalidade. E as ações irão seguir firmes, garantindo o direito de todos à qualidade de vida”, destacou Paulo Moraes.
A expectativa é de grande público nos dois distritos, que terão a oportunidade de assistir de perto a um verdadeiro show de bola, nostalgia e interação com atletas reconhecidos nacionalmente.
