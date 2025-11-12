Joelma revela ter contraído Covid-19 pela décima vez: “Energia no topo de novo”

Publicada em 12/11/2025 às 11h29
A cantora Joelma contou, em entrevista ao Gshow, que precisou interromper a agenda de shows da turnê “Isso é Calypso Tour”, que celebra seus 30 anos de carreira, após ser diagnosticada com Covid-19 pela décima vez no mês passado.
“Peguei dez vezes Covid. Mês passado acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem. Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo. Deus me deu mais uma chance de vida, só tenho a agradecer”, afirmou a artista.
Totalmente recuperada, Joelma relembrou um dos períodos mais delicados da sua trajetória, em 2023, quando chegou a ser internada três vezes devido às complicações da doença. “Quando veio o Covid, eu estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve... De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”, relatou.
