João Guilherme comenta namoro de Zé Felipe e Ana Castela: “Ela é demais”

Publicada em 11/11/2025 às 15h04
O ator João Guilherme, de 23 anos, falou pela primeira vez sobre o relacionamento do irmão, o cantor Zé Felipe, 27, com a sertaneja Ana Castela, 21. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, ele relembrou a primeira vez que viu os dois juntos e afirmou que percebeu o clima de romance desde o início.
“Já conhecia ela. Eu achei que eles estavam namorando e falei: ‘vocês estão namorando?’. Aí eles: ‘não’. Mas vocês estão postando foto na porteira juntos, estão fazendo tudo juntos e não estão namorando?”, brincou o ator. Segundo João, na época, o casal dizia que estava apenas “ensaiando”.
O artista também aproveitou para demonstrar apoio ao relacionamento. “Ela é demais, eu adoro ele, e se ele está feliz, eu acho que é o que importa. É a alegria do meu irmão, e é isso”, afirmou.
O romance entre Zé Felipe e Ana Castela começou a ser especulado em agosto de 2025, pouco tempo após o cantor anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio. Os rumores se intensificaram em junho, durante uma viagem dos dois a Orlando, nos Estados Unidos, quando passaram a aparecer com mais frequência em público.
