Congresso – Ji-Paraná, segundo maior e mais importante município econômica, social e politicamente do Estado, com cerca de 100 mil eleitores, hoje tem um senador (Marcos Rogério, que preside o PL no Estado), e uma deputada federal, Sílvia Cristina, presidente regional do PP no Congresso Nacional. Na Assembleia Legislativa (Ale), somente a deputada Cláudia de Jesus (PT). Nas eleições de gerais de outubro do próximo ano, Cláudia já definiu que é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado, e Marcos Rogério está entre uma candidatura à reeleição ou novamente disputar o Governo do Estado. Em 2022 concorreu à sucessão estadual, mas foi derrotado por Marcos Rocha (UB), que conseguiu se reeleger no segundo turno, mesmo com Rogério despontando nas pesquisas como favorito. Nas urnas o resultado foi ao contrário.
Nacional – Para as Eleições Gerais 2026 (presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, Ji-Paraná tem nomes expressivos para os diversos cargos. A governador, tem Rogério, que provavelmente optará pela reeleição, segundo pessoas mais próximas a ele, mas nada está definido, e Sílvia Cristina concorrerá ao Senado. Mas o município e a região central têm dois nomes em condições de chegar à Câmara Federal. Jesualdo Pires, sem partido, ex-deputado estadual, ex-prefeito em dois mandatos seguidos e mais de 135 mil votos ao Senado em 2018 é seguramente o nome de maior expressão numa pré-candidatura à Câmara Federal. Sai Sílvia, que a princípio teria uma reeleição sem dificuldades, mas Jipa certamente terá a vaga garantida com Jesualdo. Não há dúvida que Jesualdo Pires está entre os nomes considerados de ponta para a Câmara Federal nas Eleições 2026. Resta saber em qual partido estará se filiando, até o prazo legal de seis meses antes das eleições
Câmara – Além de Jesualdo, Ji-Paraná tem o empresário do ramo hoteleiro, Jonatas França, que já foi secretário municipal, além de ser um articulador político em potencial, que está trabalhando nos bastidores a sua pré-candidatura à Câmara Federal. Apesar de nunca ter seu nome exposto à disputa de cargos eletivos, Jônatas tem amplo trânsito na política regional e deverá formar com Jesualdo Pires uma dupla de enorme peso político em Ji-Paraná e região, e garantir duas das oito vagas na Câmara Federal a partir das eleições do próximo ano. Hoje a hegemonia federal no interior é de Ariquemes, que tem Confúcio Moura, presidente regional do MDB no Senado e os deputados Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos. Os mais céticos garantem que ambos terão muitas dificuldades para a reeleição.
Boi-bumbá – Um dos eventos considerados de relevância na área cultural em Rondônia é o Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, que. Anualmente os bois-bumbás ocupam o Bumbódromo Márcio Menacho. Após um período de paralisação devido a pandemia, o duelo foi retomado este ano com apresentações de 12 a 17 deste mês dos bois-bumbás Malhadinho e Flor do Campo com média de apresentação de 2h30. A comissão de jurados, que analisou a performance deste ano, com o bumbódromo lotado durante os dias de apresentações analisando 21 critérios exigidos pela organização o boi Malhadinho conseguiu o tricampeonato. Após a apresentação do resultado, a torcida do boi vencedor ocupou as ruas e avenidas comemorando mais um campeonato.
Candidatos – Estamos a menos de um ano para as eleições gerais de 2026. A mobilização em Rondônia está concentrada na sucessão estadual, onde já temos alguns nomes que estariam cotados para substituir o govenador Marcos Rocha (UB) que está no terceiro ano do segundo mandato consecutivo. Em Porto Velho, maior colégio eleitoral do Estado já temos alguns nomes como prováveis candidatos como o ex-prefeito da capital Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado, o deputado federal Fernando Máximo (UB), mais de 85 mil votos em 2022, o mais bem votado no Estado, vice-governador Sérgio Gonçalves (UB) e advogado Samuel Costa (Rede). Já no interior o pré-candidato Adailton Fúria (PSD) de Cacoal busca parcerias. Também tem os senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente, que também estariam dispostos a entrar na disputa pelo Governo do Estado. Confúcio já estaria certo, mas Rogério, ainda, não bateu o martelo.
O Governo do Estado publicou no “Diário Oficial”” de segunda-feira (17), decreto assinado pelo governador Marcos Rocha (UB) considerando sexta-feira (21) Ponto Facultativo. Como quinta-feira (20) é feriado nacional (Consciência Negra) os servidores estaduais terão um final de semana prolongado +++ Tribunal de Justiça (TJ) e Assembleia Legislativa (Ale) também acompanharam o governo estadual decretando Ponto Facultativo na sexta-feira. Até o fechamento da coluna, por volta das 14h, somente a prefeitura não tinha decretado Ponto Facultativo na sexta-feira +++ A Prefeitura do município de Cacoal anunciou a abertura de novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher 18 vagas, além de formar cadastro de reserva para candidatos de nível superior. As vagas a serem preenchidas são de Médico Anestesista (6), Médico Obstetra (5), Médico Psiquiatra (1), Médico Ginecologista (2), Médico Cirurgião Geral (4), Médico Clínico Geral, Médico Ultrassonografista, Médico Pediatra, Médico Neurologista e Médico Ortopedista +++ A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e remuneração mensal entre R$ 7.212,50 a R$ 12.212,50. Inscrições (gratuitas) estarão abertas no período de 8h do dia 17 até às 12h do dia 20 deste mês de novembro no site da prefeitura.
