Jean Mendonça entrega ônibus para transporte de pacientes em Espigão do Oeste

Publicada em 21/11/2025 às 09h30
A entrega de um novo ônibus destinado ao transporte de pacientes de Espigão do Oeste a Porto Velho foi anunciada pelo deputado Jean Mendonça. O veículo foi adquirido após a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, indicada pelo deputado para a compra de um micro-ônibus.
Segundo o parlamentar, a medida atende à solicitação apresentada pelo prefeito Weliton Pereira, pelos vereadores Severino Schulz, Genézio Mateus e Professor Hermes, além do ex-vereador Zonga Zoadir e do secretário Wilesmar Santos, que levaram a demanda ao gabinete. De acordo com o deputado, o novo transporte garante que “os pacientes e acompanhantes viajem com a estrutura e a segurança necessárias”.
O deputado afirmou ainda: “Seguimos juntos trabalho por Espigão D’Oeste!”.
