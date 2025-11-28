“Já fui bissexual”: Após polêmica com Maria Gadú, Luiza Possi diz que orientação sexual mudou

Publicada em 28/11/2025 às 10h23
Luiza Possi, 41 anos, voltou a se posicionar publicamente depois da polêmica envolvendo Maria Gadú. A controvérsia começou quando a cantora publicou um vídeo falando sobre “livramentos”, e Gadú respondeu mencionando um suposto romance entre as duas no passado. A repercussão levou Luiza a esclarecer que viveu experiências afetivas diferentes na juventude, mas que hoje não se identifica mais como bissexual.
Em entrevista ao podcast “Desculpincomodar”, Luiza afirmou que sua orientação mudou com o tempo e negou qualquer relação com sua entrada na igreja. “Já fui bissexual, não sou [mais] há muito tempo. Não pela igreja. Experimentei. Me permiti experimentar coisas na minha juventude, durante minha vida, e hoje não sou mais.”
A artista, que é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes, disse que parte da comunidade LGBT costuma interpretar essa mudança como rejeição. Ela lamentou essa interpretação, reforçando que seus vínculos permanecem. “Fico muito triste porque quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa é que seus amigos LGBT’s ficam tristes… eles acham que você não vai mais amar eles ou que você será contra eles e não tem isso.”
Luiza concluiu afirmando que suas relações continuam intactas, apesar das mudanças pessoais. “Eu não sou a mesma, mas minha essência é a mesma e meus amigos LGBT’s e meus fãs LGBT’s podem contar para sempre comigo. (…) Uma coisa não anula a outra.”
