Irmãos são presos em oficina usada como boca de fumo na zona sul

Publicada em 06/11/2025 às 08h30
Porto Velho, RO – Dois irmãos foram presos na noite desta quarta-feira (5), suspeitos de tráfico de drogas, durante uma ação conjunta do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Canil do Batalhão de Choque (BPChoque). A ocorrência aconteceu em uma oficina de lanternagem localizada no cruzamento da Rua Corinthians com a Rua Atlético, zona sul da capital.
De acordo com informações da PM, uma denúncia anônima apontou que o local, além de funcionar como oficina, era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. Diante da denúncia, a guarnição comandada pelo Sargento Frantz, acompanhada do Sargento Carneiro e do Cabo Almeida, foi até o endereço e realizou a abordagem.
Durante as buscas, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, dinheiro trocado, balança de precisão e máquina de cartão, itens característicos da atividade de tráfico.
Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado. A polícia também apurou que um dos irmãos já responde por homicídio e o outro por roubo.
Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.
A ação integrada do 5° BPM e do Canil do BPChoque reforça o compromisso da Polícia Militar de Rondônia no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Porto Velho.
