“Ir pra outro país atrás de homem”: curtida de Ana Castela divide opinião de fãs de Virgínia

Publicada em 06/11/2025 às 15h46
Uma curtida de Ana Castela em uma publicação no TikTok chamou atenção dos internautas nesta quinta-feira (6). A postagem trazia uma frase sobre preferir uma vida simples — “comer tomate com sal” — a “ir para outro país atrás de homem”, e acabou sendo interpretada como uma indireta para Virgínia Fonseca.
“Quando me perguntam em qual lado da história eu estou… mas eu sou mais da vibe de comer tomate com sal do que ir pra outro país atrás de homem”, dizia o texto curtido pela cantora.
A reação gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Muitos internautas entenderam a curtida como uma alusão à viagem de Virgínia à Espanha, onde ela está desde outubro com o namorado, o jogador Vini Jr.
Nas redes, as opiniões se dividiram. “Cobiçar marido alheio é super good vibes”, ironizou uma usuária. Outra comentou: “Ela é tão leve do jeitinho que Poliana gosta”. Já uma fã defendeu a influenciadora: “Virgínia vivendo sem atrapalhar a vida de ninguém, no silêncio dela e só curtindo com os filhos”.
Outros viram humor na situação. “Ela só não foi pra outro país porque o cara que ela era afim estava casado com uma conhecida, assim que terminou ela tratou de pescar”, brincou uma internauta. Houve também quem criticasse o embate: “Rivalidade feminina… tão desnecessária”.
