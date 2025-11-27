Investimentos de Ezequiel Neiva vão substituir pontes de madeira por aduelas em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 27/11/2025 às 08h10
Ezequiel Neiva trabalha para melhorar o escoamento da produção e facilitar o dia a dia da população rural (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem reforçado a infraestrutura rural de Alto Alegre dos Parecis. Por meio de emenda parlamentar, o deputado destinou R$ 2.833.256,00 para a aquisição de aduelas de concreto, que serão utilizadas para melhorar a trafegabilidade nas estradas vicinais do município, atendendo a solicitação dos vereadores Izaias Jovino, Joelson da Flor da Serra e Pastor Jercino.
A instalação de aduelas é fundamental para garantir maior durabilidade e segurança nas vias rurais. Diferentemente das pontes de madeira, que exigem manutenção constante e têm vida útil reduzida, as aduelas de concreto oferecem uma solução definitiva, evitando interrupções no tráfego, especialmente no período chuvoso. A medida contribui diretamente para o escoamento da produção agrícola e para a circulação de moradores que dependem dessas rotas diariamente.
Ao todo, vinte e três pontes de madeira serão substituídas nas Linhas P-22, P-26, P-34, P-36, P-44 e no Setor Chacareiro, beneficiando produtores, transporte escolar e toda a população da zona rural.
Segundo o deputado, o objetivo do investimento é assegurar condições adequadas de deslocamento. “Estamos trabalhando para garantir a trafegabilidade na região”, frisou.
O avanço dessas melhorias tem sido possível graças ao trabalho conjunto com o governo de Rondônia e com a Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis. O deputado ressalta que a cooperação entre as esferas estadual e municipal tem fortalecido a execução das obras e ampliado os benefícios. “Temos tido um bom diálogo com o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), o qual tem pago nossas emendas para contribuir para garantir a trafegabilidade na região e assegurar o escoamento da produção. Também temos que valorizar o apoio dado pelo prefeito Dena (União Brasil), que tem aberto as portas da cidade para receber nossos investimentos”, destacou.
Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), o compromisso com as estradas rurais mostra a importância do trabalho realizado. “O trabalho de Ezequiel Neiva tem assegurado melhores estradas para garantir o direito de ir e vir de cada cidadão que necessita trafegar pelas estradas vicinais, demonstrando seu total compromisso com o campo”, finalizou.
