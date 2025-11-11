Investimento de R$ 100 mil do deputado Alan Queiroz fortalece a realização do evento em Guajará-Mirim

Publicada em 11/11/2025 às 08h20
Com o objetivo de fortalecer a cultura e valorizar as tradições do povo rondoniense, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 100 mil em emenda parlamentar para apoiar a realização do Duelo na Fronteira, evento que será realizado entre os dias 12 a 17 de novembro, em Guajará-Mirim. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o incentivo às manifestações culturais que fazem parte da identidade de Rondônia.
O evento é uma verdadeira celebração da riqueza cultural de Rondônia, reunindo arte, música e tradição em um espetáculo que emociona o público. Os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho dão vida às histórias e expressões do folclore amazônico, mantendo viva uma das manifestações mais autênticas da região. O apoio financeiro destinado ao evento representa um importante incentivo à preservação das tradições populares, fortalecendo a cultura local e garantindo que o legado do boi-bumbá continue encantando e inspirando as novas gerações.
Segundo o parlamentar, o investimento na cultura do estado traz resultados positivos para a comunidade em geral. “É muito importante promover a cultura do nosso estado, a nossa tradição. Nas duas últimas edições também destinamos emendas, o que é reflexo do nosso comprometimento com a cultura rondoniense e com o nosso povo. Ao investir na cultura e no folclore, estamos não somente contribuindo com a realização dos eventos, mas estamos levando alegria para as pessoas, além de impulsionar a economia do estado, o que é essencial”, completou.
O deputado estadual Alan Queiroz tem se destacado pelo investimento constante na cultura rondoniense, reconhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do estado. Ao valorizar as manifestações culturais e fortalecer a identidade local, o parlamentar contribui para a inclusão social e para a geração de novas oportunidades. O incentivo à cultura não apenas preserva as tradições e promove o talento regional, mas também movimenta a economia, estimula o turismo e cria empregos.
Apoio a cultura rondoniense
O deputado estadual Alan Queiroz tem se destacado como um grande defensor da cultura e do turismo em Rondônia. Com o objetivo de fortalecer esses setores essenciais para o desenvolvimento do estado, no ano de 2024 o parlamentar destinou cerca de R$ 2,5 milhões para financiar projetos e ações que promovem o turismo local e preservam o patrimônio cultural da região. A medida visa não só a valorização das tradições rondonienses, mas também a geração de emprego e renda por meio da potencialização do turismo, além do fortalecimento da identidade cultural.
Essa destinação de recursos é um marco importante para o crescimento sustentável de Rondônia, pois a cultura e o turismo são áreas com enorme potencial de transformação econômica e social. Ao investir R$ 2,5 milhões, o deputado Alan Queiroz contribuiu diretamente para a valorização do patrimônio histórico e cultural do estado, incentivando a realização de eventos e a preservação de manifestações tradicionais que atraem turistas.
