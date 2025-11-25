Inscrições para a pista de gelo já estão abertas e diversão para toda a família começa no sábado (29)

Publicada em 25/11/2025 às 16h11
O Parque da Cidade se prepara para receber uma nova opção de lazer neste fim de semana: a pista de patinação no gelo abre oficialmente suas atividades no próximo sábado (29), prometendo diversão para toda a família. As inscrições já estão abertas e os interessados devem garantir seu horário o quanto antes.
Para se inscrever, basta acessar o site oficial, fazer o cadastro e escolher a data e o horário desejado. A previsão é de que os horários sejam disputados, então a orientação é que os moradores não deixem para a última hora. As inscrições podem ser feitas nesse link: Ingresso Pista de Gelo – Porto Velho Luz.
Outra novidade anunciada pela prefeitura é que para quem não tem acesso à internet ou computador, não há motivo para preocupação. Uma equipe estará presente no Parque da Cidade para auxiliar no agendamento, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar da atividade.
Léo Moraes reforçou que a atividade é totalmente gratuita
O primeiro dia de patinação terá início no sábado, mas a pista estará disponível todos os dias seguintes, oferecendo entretenimento para crianças, jovens e adultos. A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e interação familiar em um espaço seguro e organizado durante a programação do Natal Porto Velho Luz - uma cidade encantada.
O prefeito Léo Moraes reforçou que a atividade é totalmente gratuita. “Pra patinar é simples: você entra no site, faz o cadastro e escolhe a data e o horário. Então acesso o site leia as regras e corre, porque os horários vão acabar rápido. Será um momento especial para a nossa cidade”, explicou.
A prefeitura reforça que é importante ler as regras e orientações disponíveis no site antes de se inscrever. Com segurança e organização, a pista de gelo promete transformar os finais de semana em momentos de alegria para toda a população.
COMO SE INSCREVER
Acesse o site oficial da prefeitura;
Faça o cadastro;
Escolha a data e o horário desejado;
Caso precise de ajuda, dirija-se à equipe presente no parque.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
* Cada sessão tem duração aproximada de 15 minutos.
* Cada CPF pode participar até 2 vezes durante todo o evento.
* As vagas são limitadas por horário, categoria (Geral e PCD) e número de patins.
* Após a inscrição online, o participante recebe um QR Code
que deve ser apresentado na entrada.
* Chegue com antecedência para orientações e ajuste dos patins.
* E obrigatório trazer meias e fazer o uso e recomendado o uso de roupas confortáveis.
