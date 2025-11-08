Inscrições abertas para a 10ª Corrida de Voadeiras de Porto Velho

Publicada em 08/11/2025 às 10h44
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), abriu as inscrições para o Desafio Rio Madeira Extreme 2025 - 10ª Corrida de Voadeiras, que fará parte da programação da Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar, entre os dias 27 e 30 de novembro, na Orla do Complexo Madeira-Mamoré.
As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-1 Tenente Santana (rua João Alfredo, nº 174 – Baixa da União), ou digital, pelo e-mail [email protected].
A confirmação ocorre com a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais. A competição promete agitar o rio Madeira com disputas nas categorias “canoa de madeira”, “caiaque aberto”, “voadeira”, “rabeta” e “jet ski”, além da premiação para a embarcação melhor decorada.
Segundo o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, o evento reforça a valorização do esporte e da cultura ribeirinha. “A Corrida de Voadeiras é um símbolo da nossa identidade amazônica. Além de ser um espetáculo para o público, movimenta a economia local e fortalece o turismo em Porto Velho”.
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a iniciativa fortalece o vínculo entre o campo e o rio. “A Agrotec valoriza o produtor rural e as tradições regionais, e a Corrida de Voadeiras celebra a força das comunidades ribeirinhas e o talento dos nossos esportistas”, afirmou.
A presidente da Colônia Z-1, Marina Gomes, convida os interessados a participarem. “É um evento que emociona e une as famílias ribeirinhas. Queremos ver o Rio Madeira cheio de cores, alegria e espírito esportivo”, disse.
O congresso técnico será no dia 27 de novembro, com treinos e vistorias no dia 28, baterias classificatórias no dia 29 e finais e premiação no dia 30. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e premiações especiais.
O edital completo você confere aqui e a ficha de inscrição está disponível neste link.
Mais informações também podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].
