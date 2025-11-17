Indicação do deputado Alan Queiroz visa recuperar Linha 45, em Candeias do Jamari

Publicada em 17/11/2025 às 10h26
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando, em caráter de urgência, a execução de obras de recuperação na Linha 45, em Candeias do Jamari. Atendendo a uma solicitação do parceiro Naldo de Candeias, a medida tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos moradores e produtores rurais da região.
A solicitação tem por objetivo atender às reivindicações dos moradores das comunidades rurais de Candeias do Jamari, que enfrentam dificuldades devido ao estado precário da Linha 45. As más condições da via têm prejudicado o tráfego de veículos, dificultado o escoamento da produção agrícola e colocado em risco a segurança dos moradores da região.
Os serviços previstos incluem o patrolamento e cascalhamento da via, a elevação de trechos alagadiços, a limpeza das margens, a abertura de valas para o escoamento das águas pluviais e a compactação do solo, garantindo melhores condições de tráfego e durabilidade à estrada.
O deputado estadual Alan Queiroz destacou a importância da ação para o bem-estar da população rural e o fortalecimento da economia local. “Essas obras são fundamentais para garantir o direito de ir e vir dos moradores e para dar melhores condições de trabalho aos produtores rurais, que dependem dessas estradas para escoar sua produção. Investir na recuperação das vias é investir no desenvolvimento de Candeias do Jamari e em um futuro com mais qualidade de vida”, ressaltou.
A iniciativa reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz em buscar melhorias na infraestrutura rural de Rondônia, contribuindo para o desenvolvimento local e para a qualidade de vida das comunidades. A recuperação da Linha 45 representa um passo importante para garantir mais segurança, mobilidade e melhores condições para o escoamento da produção agrícola no município de Candeias do Jamari.
