Ieda Chaves propõe oferta do Implanon no SUS para ampliar cuidados em Itapuã do Oeste

Publicada em 26/11/2025 às 09h39
A deputada Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação Nº 15115/2025 ao governo do estado de Rondônia para que o Implanon, contraceptivo subdérmico de longa duração, passe a ser ofertado às mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Itapuã do Oeste. A iniciativa busca ampliar o planejamento familiar e fortalecer ações de saúde preventiva no município.
A parlamentar explica que a proposta segue o princípio constitucional que assegura a saúde como direito de todos. Ela destaca que o Implanon tem eficácia comprovada e contribui para evitar gestações não planejadas. “A ampliação do acesso a métodos modernos é essencial para o exercício da maternidade responsável e para a promoção da saúde integral”, afirma.
Segundo Ieda Chaves, o município enfrenta limitações estruturais na oferta de contraceptivos de longa duração. Para ela, o envio do Implanon pode reduzir desigualdades e reforçar a atenção básica. “A disponibilização do implante melhora o atendimento às mulheres, otimiza ações preventivas e contribui para o bem-estar familiar”, diz.
