Homem invade igreja e mata fiel após tentar atirar na ex-esposa

Publicada em 10/11/2025 às 08h30
Na noite de domingo (09), um homem identificado como Everton invadiu a Igreja Assembleia de Deus, em Castanheiras (RO), e efetuou diversos disparos de arma de fogo. O ataque ocorreu durante um culto e resultou na morte de um fiel, identificado como Otoniel , que tentou intervir na discussão entre o agressor e sua ex-companheira. Segundo informações, após os disparos, o autor evadiu-se do local em uma motocicleta, sendo localizado e preso pela Polícia Militar logo em seguida, após denúncia feita por uma testemunha que presenciou o crime.
Durante a abordagem, Everton foi interceptado na Linha 2 do município. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, marca Taurus, desmuniciado, além de 22 munições de diferentes estados (intactas, deflagradas e picotadas) e uma munição possivelmente calibre .36.
O suspeito confessou que havia ido à igreja para ver o filho de dois ano. Após discutir com a ex-companheira e proferir ameaças de morte contra ela e seus familiares, retornou armado ao local, onde disparou diversas vezes, atingindo Otoniel, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
A Perícia Criminal e a Polícia Civil compareceram à igreja para os trabalhos de praxe. A arma, as munições e a motocicleta utilizada na fuga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici, onde o caso segue sob investigação.
