Homem foragido há mais de quatro anos é preso pela Polícia Civil

Publicada em 29/11/2025 às 08h50
A Polícia Civil de Rondônia prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), um homem procurado pela Justiça do Paraná sob suspeita de ter abusado sexualmente de duas crianças, de 7 e 5 anos de idade, no município de Alvorada do Sul/PR. A captura ocorreu em Vilhena/RO e foi realizada por policiais que integram a Força-Tarefa da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM).
Segundo informações da Polícia Civil, a localização do foragido ocorreu durante investigações que apuram crime semelhante envolvendo um sobrinho do foragido. Durante as diligências, os investigadores acabaram por descobri-lo, e após ação de inteligência, efetuaram sua prisão.
O homem permanecia evadido há mais de quatro anos, com mandado judicial expedido pelo Estado do Paraná. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça que a prisão do foragido representa mais um avanço no enfrentamento aos crimes contra crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso permanente desta instituição com a proteção das vítimas e a responsabilização de autores de delitos dessa natureza.
