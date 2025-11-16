Por Newsrondonia
Publicada em 16/11/2025 às 09h50
Polícia Militar foi acionada, realizou buscas pela região, mas o autor do crime ainda não foi localizado.
Um homem identificado como Silvancleiton R. C., foi vítima de uma tentativa de homicídio a facada na noite deste sábado (15), em uma vila de apartamentos na Rua Jaguarão, bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.
Uma moradora contou que os vizinhos estavam ingerindo bebida alcoólica nos fundos da vila, quando o suspeito de nome Maicon desferiu um golpe de facão na vítima e depois fugiu. A motivação é desconhecida.
A testemunha socorreu o rapaz ferido para a UPA sul, onde chegou desacordado em estado grave, com uma lesão no braço. A PM chegou fazer buscas, mas o suspeito não foi localizado.
