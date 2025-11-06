Homem é preso pela PRF com 14 quilos de skunk na BR-364

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/11/2025 às 08h50
Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na noite de quarta-feira (5) resultou na prisão de um homem na BR-364, nas proximidades do presídio federal de Porto Velho.
De acordo com informações da PRF, o suspeito foi abordado enquanto seguia em um táxi. Durante a ação, os agentes identificaram que ele havia despachado uma mala em um ônibus que partira do município de Guajará-Mirim com destino à capital.
Ao vistoriarem a bagagem, os policiais encontraram diversos tabletes de skunk, totalizando 14 quilos da substância. O homem foi conduzido ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis.
