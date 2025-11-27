Homem é preso após tentar matar dono de panificadora na zona leste

Por NewsRondônia
Publicada em 27/11/2025 às 08h50
Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (26), na Rua Petrolina, bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO). Um homem, de aproximadamente 55 anos, foi preso após tentar matar o dono de uma panificadora.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria chegado ao estabelecimento e iniciado uma confusão com o proprietário. Diante do tumulto, ele foi expulso do local.
Minutos depois, o homem retornou armado com uma arma de fabricação caseira e tentou efetuar um disparo em direção à vítima. A arma falhou, momento em que populares conseguiram detê-lo até a chegada da PM.
O empresário relatou que costuma oferecer alimentação ao suspeito e afirmou não saber o que motivou a tentativa de ataque.
