Homem é preso após furtar celular da esposa para trocar por drogas

Publicada em 19/11/2025 às 09h15
Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis
Na madrugada desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina pela Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena, quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Washington Luiz, avistou três indivíduos — identificados pelas iniciais W., D., e F., conduzindo bicicletas. Ao notar a presença da equipe policial, o trio demonstrou nervosismo e comportamento atípico.
Diante da suspeita, os militares realizaram a abordagem. Durante revista pessoal, os policiais encontraram no bolso de D., um aparelho celular da marca Realmi, além de um invólucro plástico contendo uma porção de substância aparentando ser crack e outra de maconha.
Questionado, D., afirmou que o aparelho pertencia à sua esposa e que o havia subtraído para utilizá-lo como moeda de troca por entorpecentes. Ele convidou a guarnição a ir até sua residência, na Rua José Roberto Garcia, no bairro Embratel, onde sua esposa confirmou a versão apresentada pelo marido.
Já W., relatou que seguiam para sua residência, localizada na Rua Natal, endereço conhecido como “boca de fumo do W”. Durante a abordagem, os suspeitos admitiram se envolverem em crimes para sustentar o vício e relataram possuir diversas passagens pela polícia. F., contou que deixou o sistema prisional há cerca de 20 dias e estava descumprindo ordem judicial ao permanecer fora de casa após as 22h.
W., conduzia uma bicicleta da marca Lotus, aro 29, de cor vermelha. Ele declarou ter pago R$ 300,00 pelo veículo, porém não soube informar a origem nem apresentou nota fiscal.
A esposa de D., por estar grávida e com gestação de risco, não pôde comparecer à Delegacia de Polícia Civil, mas teve seu depoimento gravado e anexado à ocorrência.
Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!