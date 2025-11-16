Homem é perseguido e atacado a pauladas na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 16/11/2025 às 10h00
Um homem identificado até o momento apenas como Mateus, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (15), na Rua Amélia Farias, bairro Tancredo Neves, em Porto Velho.
Testemunhas disseram que o rapaz estava sendo perseguido por outro homem, depois foi agredido com várias pauladas, uma delas na cabeça que fez a vítima ficar desacordada.
O agressor que seria vizinho de Mateus fugiu antes da chegada da PM. A vítima em estado grave foi socorrida pelo Samu ao Hospital João Paulo II.
