Homem é morto dentro de residência e corpo é desovado na Linha 180

Publicada em 15/11/2025 às 09h15
Um homem foi brutalmente morto dentro de uma residência localizada na Rua Rio Madeira, subsquina com a Avenida São Paulo, no bairro Boa Esperança, em Rolim de Moura (RO). O corpo foi desovado durante a madrugada desta sexta-feira (14) na Linha 180, lado Norte, km 2,5. A Polícia Militar isolou as áreas e acionou a Perícia Criminal para os procedimentos técnicos.
A vítima foi identificada como Moacir de 51 anos, encontrado às margens da estrada rural com lesões graves no rosto, braço, costas e com a orelha arrancada, resultado de violentas pauladas, segundo informações apuradas pela reportagem do Planeta Folha. No local havia marcas de pneus, indicando possível uso de veículo para transporte do corpo após o crime.
A Perícia Criminal registrou fotos, coletou vestígios e amostras que auxiliarão na reconstituição da dinâmica do homicídio.
Na residência onde a morte ocorreu, os peritos localizaram marcas de sangue em diversos cômodos, incluindo parede da cozinha, piso da sala, ventilador, cortina e também vestígios no porta-malas de um VW/Fox branco. Segundo a polícia, todos os indícios apontam que o homicídio aconteceu dentro da casa e que o corpo foi removido e desovado posteriormente.
Equipes da Polícia Militar estiveram tanto na residência quanto na Linha 180, realizando o isolamento e repassando as informações à Polícia Civil. A Perícia Criminal realizou levantamentos completos nos dois locais, reunindo materiais que serão encaminhados ao inquérito policial.
A Polícia Civil deve instaurar investigação formal nos próximos dias e já trabalha com uma linha de investigação que aponta possível envolvimento de pessoas próximas à vítima. O caso é tratado como homicídio qualificado, devido à intensidade das agressões e à forma como o corpo foi descartado.
Com informações do Planeta Folha e Rondonianews
