Homem é morto com vários tiros enquanto andava de bicicleta na zona Leste

Publicada em 03/11/2025 às 08h20
 Um homicídio foi registrado na noite deste domingo (02) na Rua Humaitá, próximo ao condomínio Porto Madero, na zona Leste de Porto Velho (RO). A vítima, um homem ainda não identificado oficialmente, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo enquanto trafegava de bicicleta pela via.

De acordo com as primeiras informações apuradas, o rapaz seguia normalmente pela rua quando dois criminosos, em uma motocicleta de cor escura, se aproximaram e efetuaram vários tiros em sua direção. Testemunhas relataram ter ouvido uma sequência de disparos e, em seguida, viram a vítima caída no chão.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica e colheu informações que possam auxiliar nas investigações. Cápsulas de munição foram encontradas espalhadas pelo chão, indicando a intensidade do ataque.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável por investigar o crime. As autoridades ainda trabalham para identificar os suspeitos e a motivação do assassinato.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe. A Polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso seja repassada de forma anônima através dos canais oficiais de denúncia. 

