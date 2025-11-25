Homem é morto a tiros e outro baleado em vila de apartamentos

Publicada em 25/11/2025 às 08h40
Um homem é morto a tiros na zona leste de Porto Velho foi identificado como Matheus G. B., 28 anos. O ataque ocorreu na noite desta segunda-feira (24), na Rua Teodora Lopes, bairro Mariana, e deixou também um segundo homem ferido.
De acordo com as primeiras informações, dois criminosos chegaram em frente a uma vila de apartamentos e efetuaram vários disparos contra Matheus. Ele foi atingido diversas vezes e caiu dentro do imóvel, morrendo no local. O outro homem foi baleado na boca.
O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento imediato e encaminhou a vítima ferida ao Hospital João Paulo II. A Polícia Militar isolou a área e acionou a Perícia Técnica e o rabecão para os procedimentos necessários.
A Polícia Civil investigará a motivação do crime e os responsáveis pelo ataque.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!