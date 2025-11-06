Homem é morto a facadas após discussão entre vizinhos no Cristal da Calama

Publicada em 06/11/2025 às 08h20
Um crime de homicídio foi registrado no final da noite desta quarta-feira (5) na Rua Morganita, localizada na segunda etapa do Residencial Popular Cristal da Calama, zona Leste de Porto Velho (RO). A vítima, um homem ainda não identificado, foi morta a facadas durante uma violenta discussão com um vizinho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do Hora1Rondônia, junto à Polícia Militar, o caso teve início após uma briga motivada por desentendimentos fúteis entre os dois moradores. Testemunhas relataram que a vítima havia acabado de chegar do trabalho quando iniciou uma discussão com o suspeito. Em meio à confusão, ambos se armaram com facas e entraram em luta corporal.
Durante o confronto, a vítima acabou sendo atingida por diversos golpes e caiu ao chão, já sem vida, antes mesmo da chegada do socorro. O suspeito também sofreu ferimentos durante a briga.
A Polícia Militar foi acionada via 190 e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito ainda nas proximidades do corpo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante. A área do crime foi imediatamente isolada até a chegada da Perícia Criminal e do rabecão, que realizaram os procedimentos de praxe e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).
O acusado foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer os detalhes e a motivação exata do crime que chocou moradores do conjunto habitacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!