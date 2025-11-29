Homem é executado a tiros em conveniência de posto de combustível

Por News Rondônia
Publicada em 29/11/2025 às 09h00
André S. d. A. foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (28) na conveniência de um posto de combustível situado na Avenida Cujubim, no município de Cujubim, em Rondônia.
Segundo testemunhas, o atirador chegou ao local em uma motocicleta, entrou na conveniência e realizou vários disparos contra a vítima, fugindo em seguida. André foi atingido por cerca de dez tiros, sendo dois na cabeça.
A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Cujubim, mas não resistiu aos ferimentos e já deu entrada sem vida na unidade.
Equipes da Polícia Civil compareceram ao local para coletar informações e iniciar as investigações sobre a autoria e a motivação do crime.
