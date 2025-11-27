Homem é espancado até a morte por quatro homens ainda não identificados

Publicada em 27/11/2025 às 08h40
Um homem identificado como Antônio A. S. C., de 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira (26) na policlínica Ana Adelaide, em Porto Velho, após ter sido violentamente espancado por quatro indivíduos. O crime ocorreu no fim da tarde, na Avenida Carlos Gomes, próximo à Rua Buenos Aires, no bairro Embratel, região central da capital rondoniense.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, Antônio foi atacado em plena via pública. Moradores da região relataram ter visto a vítima caída no chão enquanto era agredida pelos suspeitos, que fugiram logo após o crime. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e realizou o socorro imediato, levando o homem às pressas para a policlínica Ana Adelaide.
Apesar dos esforços da equipe médica, Antônio não resistiu aos ferimentos provocados pela agressão e acabou falecendo pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.
Até o momento, a motivação do espancamento permanece desconhecida. Ninguém no local quis ou soube informar o que teria provocado o ataque, dificultando o trabalho inicial dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!