Homem é esfaqueado dentro de apartamentos na zona sul

Por NewsRondônia
Publicada em 19/11/2025 às 09h00
Um homem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na tarde desta terça-feira (18), dentro de uma vila de apartamentos localizada no bairro Eletronorte, zona sul da capital.
Segundo informações apuradas no local, a vítima estava dentro do apartamento onde mora quando um homem arrombou a porta e, armado com uma faca, desferiu os golpes contra ele. Após o ataque, o agressor fugiu antes da chegada da polícia.
O rapaz, gravemente ferido, foi socorrido às pressas e encaminhado ao Hospital João Paulo II. A Polícia Militar esteve no endereço, registrou a ocorrência e realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não havia sido localizado até o momento.
