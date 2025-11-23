Homem é brutalmente espancado por grupo criminoso no Três Marias

Por Lente Nervosa
Publicada em 23/11/2025 às 10h10
Um homem de 53 anos foi espancado neste sábado (22) por integrantes de um grupo criminoso em uma casa abandonada localizada na Rua Liberdade, no bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com as informações, a vítima foi submetida ao chamado “Tribunal do Crime” e agredida brutalmente por cerca de cinco homens, sofrendo múltiplas fraturas nos braços e na clavícula.
Antes da chegada da Polícia Militar, os suspeitos fugiram do local. O homem recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.
A Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar e prender os envolvidos na ação criminosa.
